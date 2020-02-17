Страны-лидеры по количеству предприятий в Узбекистане с иностранным капиталом

- Узбекистан, экономика
- 13:14, 17 февраля 2020
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CentralAsia (UZ) - На сегодняшний день лидером по количеству предприятий в стране с иностранным капиталом является Россия с 1864 ед., на втором месте Китай и 1690 ед. предприятий, далее Турция с 1306 ед., затем Япония 824 ед, Казахстан 827 ед., и другие страны мира 4093 ед.
Всего по стране насчитывается около 11,0 тыс.ед. действующих предприятий с иностранным капиталом.
Основным сектором привлечения и развития с долей иностранного капитала, ряда стран, на 1 февраля, стала промышленность и торговля. По видам деятельности эти предприятия можно подразделить на:
- промышленность 3758 ед. предприятий;
- торговля 2645 ед.;
- прочие виды 1608 ед.;
- строительство 824 ед.;
- сельское, лесное и рыбное хозяйство 591 ед.;
- услуги по проживанию и питанию 472 ед.;
- перевозка и хранение 284 ед.;
- информация и связь 274 ед.;
- здравоохранение и предоставление социальных услуг 148 ед.
Так на 2020 год наблюдается рост во всех сферах экономической деятельности, с привлечением иностранного капитала, в среднем на 1,5-2%.