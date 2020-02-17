Страны-лидеры по количеству предприятий в Узбекистане с иностранным капиталом

CentralAsia (UZ) - На сегодняшний день лидером по количеству предприятий в стране с иностранным капиталом является Россия с 1864 ед., на втором месте Китай и 1690 ед. предприятий, далее Турция с 1306 ед., затем Япония 824 ед, Казахстан 827 ед., и другие страны мира 4093 ед.

Всего по стране насчитывается около 11,0 тыс.ед. действующих предприятий с иностранным капиталом.

Основным сектором привлечения и развития с долей иностранного капитала, ряда стран, на 1 февраля, стала промышленность и торговля. По видам деятельности эти предприятия можно подразделить на:

- промышленность 3758 ед. предприятий;

- торговля 2645 ед.;

- прочие виды 1608 ед.;

- строительство 824 ед.;

- сельское, лесное и рыбное хозяйство 591 ед.;

- услуги по проживанию и питанию 472 ед.;

- перевозка и хранение 284 ед.;

- информация и связь 274 ед.;

- здравоохранение и предоставление социальных услуг 148 ед.

Так на 2020 год наблюдается рост во всех сферах экономической деятельности, с привлечением иностранного капитала, в среднем на 1,5-2%.