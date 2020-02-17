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  17 февраля 2020
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«Beeline-Узбекистан» за год потерял почти миллион абонентов

CentralAsia (UZ) -  Количество абонентов мобильного оператора «Beeline-Узбекистан» в четвертом квартале 2019 года составило 8,1 миллиона человек. Это на 10,7 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Согласно обнародованному на прошлой неделе отчету компании VEON, которая является одним из учредителей «Beeline-Узбекистан», в четвертом квартале 2018 года количество абонентов мобильного оператора составляло 9,1 миллион человек.

По данным компании, сокращение связано с выходом из Сети абонентов, не тратящих регулярно средства на мобильную связь.

Согласно отчету, в этом году общая выручка «Beeline-Узбекистан» в республике сократилась на 8,8 процента. Причиной этому приводится увеличение акцизного налога на мобильную связь с 15% до 20%.

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