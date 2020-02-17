Визит Шавката Мирзиёева в Москву отложен на июнь
- Узбекистан, политика
- 14:04, 17 февраля 2020
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CentralAsia (UZ) - Первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Ильхом Нематов сообщил, что запланированный на февраль месяц визит президента Шавката Мирзиёева в Москву отложен на июнь месяц.
В декабре прошлого года Нематов сообщал СМИ, что визит Мирзиёева в Москву запланирован на 5 февраля 2020 года.
По словам Нематова, визит президента Узбекистана перенесен на лето «в связи с необходимостью более тщательной подготовки к поездке».
«В планах – проведение межрегионального, образовательного и медиа форумов, а также открытие павильона «Узбекистан» на ВДНХ, – заявил Ильхом Нематов.
Сообщается также, что в рамках визита пройдут форумы регионов и ректоров, медиафорум и другие деловые мероприятия.