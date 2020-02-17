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  17 февраля 2020
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Визит Шавката Мирзиёева в Москву отложен на июнь

CentralAsia (UZ) -  Первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Ильхом Нематов сообщил, что запланированный на февраль месяц визит президента Шавката Мирзиёева в Москву отложен на июнь месяц.

В декабре прошлого года Нематов сообщал СМИ, что визит Мирзиёева в Москву запланирован на 5 февраля 2020 года.

По словам Нематова, визит президента Узбекистана перенесен на лето «в связи с необходимостью более тщательной подготовки к поездке».

«В планах – проведение межрегионального, образовательного и медиа форумов, а также открытие павильона «Узбекистан» на ВДНХ, – заявил Ильхом Нематов.

Сообщается также, что в рамках визита пройдут форумы регионов и ректоров, медиафорум и другие деловые мероприятия.

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