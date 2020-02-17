ЦИК Таджикистана отменил решение о регистрации кандидата в депутаты из-за его возраста

CentralAsia (TJ) - Центральная комиссия по выборам и референдумам Таджикистана отменило решение об официальной регистрации кандидата в депутаты парламента страны, передает Avesta.



Решение было отменено из-за возраста кандидата, которому в день регистрации не было 30 лет.

Так, ЦИК приняла постановление об отмене постановления окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли республики в избирательном округе Джалолиддин Балхи №30 от 6 февраля 2020, №4 по регистрации кандидатуры Акмалиддина Каримова.

Комиссия в порядке надзора после изучения постановления указанной окружной избирательной комиссии и представленных кандидатом документов, установила, что А. Каримов при регистрации в качестве кандидата в депутаты Маджлиси намояндагон не достиг 30-летнего возраста.

В связи с этим Центральная комиссия по выборам и референдумам отменила постановление окружной избирательной комиссии Джалолиддина Балхи №30 от 6 февраля 2020 года, №4 как незаконно принятое.

Каримов был зарегистрирован кандидатом в депутаты нижней палаты парламента страны в качестве самовыдвиженца.

Напомним, выборы в Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) Таджикистана, а также местных маджлисов народных депутатов состоятся 1 марта текущего года.

За 63 депутатских мест поборется 241 кандидат, в том числе 48 женщин.