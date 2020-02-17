Работы монгольских писателей опубликованы во французском журнале Jentayu

CentralAsia (MNG) - Французский литературный журнал Jentayu,, публикуемый два раза в год, в котором публикуются рассказы и стихи из азиатских стран, включил в этом году и работы монгольских писателей.

В журнале опубликованы рассказы и стихи 20 монгольских писателей и художественные работы шести художников, созданные для литературных произведений в этом выпуске.

Этот четвертый специальный выпуск журнала Jentayu предлагает уникальную панораму современной монгольской литературы, антологию, которая «является всего лишь окном в крыше, но которая открывается на яркую и красивую равнину», говорит писатель Марк Ало, предисловие к коллекции. Двадцать авторов, в основном, впервые переведены на французский язык. Богато иллюстрированный сборник, изданный в сотрудничестве с Академией культуры и поэзии Монголии и при поддержке Национального книжного центра и региона Овернь-Рона-Альпы.

Тексты (короткие рассказы, эссе и стихи) на французском языке: Чина Галсан, Баярхуу Ичинхорлоо, Санжаажав Оюун, Оюу Мөнхнаран, Цэрэнтулга Тумэнбаяр, Гомбожав Бямбажав, Цэрэндорж Ариунтуяа, Гомбожав Мэнд-Ооёо, Гунаажав Аюурзана, Пурэвхуу Батхуяг, Цондорж Бавуудорж, Баянмөнх Цоожчулуунцэцэг, Доржнямбуу Эрдэнэзула, Бааст Золбаяр, Хабаан Байит и Мулзан Уянсух. Иллюстрации Жаргалсайхан Анунаран, Бум-Эрдэнэ Баярцэнгэл, Баярмагнай Билгуун, Төмөртогтох Соёл-Эрдэнэ, Цэрэннадмид Цэгмид и Батбаяр Төрмөнх. Введение Г. Мэнд-Ооёо. Предисловие Марка Ало. Послесловие Рафаэля Бланшера.