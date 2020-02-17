В Ашхабаде продолжают массово снимать людей с рейсов в Стамбул - СМИ

CentralAsia (TM) - Сотрудники миграционной службы в ашхабадском аэропорту продолжают без причин снимать пассажиров с зарубежных рейсов. Так 13 февраля с рейса Т5901 «Туркменских авиалиний», вылетавшего в Стамбул, сняли около 20 человек. Почти всех пассажиров с паспортного контроля отправили «увидеть начальника» в его кабинет, сообщает издание turkmen.news.



В кабинете сидят 2-3 человека в форме сотрудников миграционной службы. Разговор строится по принципу вопрос-ответ, задаются самые разные вопросы, в том числе касающиеся личной жизни и семьи.

«Почему развелся/развелась? Где сейчас отец/мать детей? С кем живешь? Где работаешь? Это лишь малая часть вопросов, которые они задают», — рассказал источник turkmen.news. Но даже нейтральные ответы, вроде бы устраивающие работников миграционной службы, не гарантируют человеку благополучный выезд из страны.

В тот злополучный рейс в Стамбул 13 февраля не были допущены как минимум две семьи, направлявшиеся в Турцию по медицинским причинам. В одном случае взрослая дочь, на вид ей около сорока, сопровождала своего полуслепого отца, имея на руках все необходимые бумаги. Отца пропустили, а дочь нет.

В другом случае тетя сопровождала свою 12-летнюю племянницу по доверенности. Мать девочки состоит на госслужбе и не может выехать за границу. Девочке требуется медицинское обследование, имеется подтверждающее письмо-приглашение из турецкой клиники. Однако обеим запретили выезжать из страны.

В остальных случаях с рейса сняли людей, имевших в Турции законные основания для проживания и работы или направлявшихся в Стамбул по делам бизнеса.

Источники считают, что миграционная служба в аэропорту действует автономно от своего головного офиса в Ашхабаде, так как в последнем ничего толком людям объяснить не могут.

«Что в аэропорту, что в головном офисе с народом разговаривают, как с животными: грубят, хамят, обвиняют во всех грехах», — сообщил источник. Он добавил, что на официальные запросы о причинах запрета на выезд миграционная служба перестала отвечать.

Люди жалуются, что билеты на самолет достать без дачи взятки невозможно, хотя лайнеры летают неполными. Купить билет по тарифной стоимости можно лишь за 3 месяца вперед, и стоит он около 3 тысяч манатов (примерно $160). Если же билет нужен на ближайшее время, то переплачивать придется 2/3 от его официальной стоимости, то есть 2 тысячи. Делается это через посредников. В случае снятия пассажира с рейса ему возвращают лишь 65% от официальной стоимости билета. Переплату же за билет, «шапку», никто, естественно, не возвращает.

Выйти из «черного списка» можно за взятку от 2 тысяч долларов. Даже в самом аэропорту туда-сюда ходят посредники, выискивая тех, кого сняли с рейса. Им предлагается «решить вопрос» за указанную сумму, но гарантий никто не дает. Были случаи, когда посредники оказывались обычными мошенниками, они забирали деньги и больше никто их не видел.

«Никто не обращает внимания на беззаконие в аэропорту, хотя все происходит на глазах у МНБ, — написал источник. – Такое ощущение, что миграционщикам перестали платить зарплату и велели выкручиваться самим, зарабатывать, как могут».

По информации turkmen.news, пассажиров снимают с рейсов и на других направлениях: Дубай, Анкара и города России.