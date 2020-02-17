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  17 февраля 2020
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Турция может открыть филиал особой промышленной зоны в Узбекистане

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане может быть создано отделение Турецкой специальной промышленной зоны «Гебзе». Перспективы сотрудничества в создании филиала были обсуждены на встрече с вице-президентом Турции Фуатом Октай и министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардором Умурзаковым в Анкаре.

По сообщению пресс-службы Министерства инвестиций и внешней торговли, стороны затронули вопросы системного взаимодействия в сфере транспорта и перевозок, развития сотрудничества в рамках программ технической помощи и льготного кредитования со стороны правительства Турции.

Были также изучены вопросы ускорения подготовки к подписанию Соглашения о преференциальной торговле между Узбекистаном и Турцией, расширения перечня товарных позиций, предлагаемых к включению в данное соглашение, а также согласован порядок его практического применения.

"Ожидается, что данные меры будут во многом способствовать выполнению поручения Президентов двух стран по доведению товарооборота между Турцией и Узбекистаном до 5 млрд долларов", - отмечается в сообщении министерства.

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