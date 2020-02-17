Токаев принял акима столицы Алтая Кульгинова

CentralAsia (KZ) -

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял акима столицы Алтая Кульгинова. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

В ходе встречи Алтай Кульгинов доложил Главе государства об исполнении поручений, данных в ходе совещания по вопросам развития Нур-Султана.

Президент был проинформирован о планах по строительству жилья, других объектов социального назначения: школ, больниц и поликлиник, легкоатлетического стадиона, казахского театра драмы.

Касым-Жомарт Токаев, отметив важное значение социальной помощи со стороны государства малообеспеченным семьям, лицам с ограниченными возможностями, указал на необходимость продолжить работу по повышению качества жизни населения.

Глава государства в целом одобрил работу акимата и дал поручение более интенсивно заниматься обустройством столицы. В частности, Президент поставил задачу модернизировать инженерные сети и канализационную систему города.