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  17 февраля 2020
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В Китае разработали новый экспресс-тест на коронавирус

CentralAsia (CA) -  Китайские ученые разработали экспресс-тест, который за 15 минут может выявить новый тип коронавируса. Болезнью, которая была выявлена в Китае в конце декабря 2019 года, заражены уже более 70 тыс. человек. Число умерших от вируса превышает 1,7 тыс, передает "Ъ".

Экспресс-тест для выявления нового коронавируса разработали в Нанькайском университете в китайском городе Тяньцзинь. В разработке участвовала группа экспертов из других китайских университетов, а также сотрудники биофармацевтических компаний.

По данным Комитета здравоохранения КНР, к 17 февраля число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Китае достигло 70 548 человек, более 10,6 тыс. находятся в тяжелом состоянии. Жертвами болезни стали 1770 человек. 10 844 человек вылечились и были выписаны из больниц.

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