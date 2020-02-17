Конвенция ЮНЕСКО об охране культурного самовыражения вступила в силу в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - Конвенция ЮНЕСКО об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения вступила в силу в Узбекистане с 15 февраля 2020 года. Об этом сообщает МИД Республики Узбекистан.

Конвенция была принята Генеральной конференцией ООН 20 октября 2005 года, ратифицирована Ташкентом 14 октября 2019 года. Конвенция предусматривает охрану и поощрение разнообразия форм культурного самовыражения.

Как отмечает МИД Узбекистана, с 1997 года в стране проводится международный фестиваль «Шарк Тароналари» при поддержке ЮНЕСКО.

В 2019 году в Сурхандарьинской области был проведен Международный фестиваль бахши. Бахши — народные сказители, музыканты, певцы, поэты, создатели и хранители народного эпоса. Они играют на дутаре — струнном щипковом музыкальном инструменте.

С 2018 года в Шахрисабзе проводится Международный форум искусства маком. Маком — это пример многочастного вокально-музыкального произведения.