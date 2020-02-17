В Узбекистане появилась петиция против платной регистрации IMEI-кодов

CentralAsia (UZ) - Регистрацию IMEI хотят сделать бесплатной. Соответствующая петиция появилась на портале общественного обсуждения Mening fikrim.

Авторы петиции требуют отменить сбор с физических и юридических лиц за регистрацию мобильных устройств и упрощения всей процедуры регистрации. В обращении отмечается, что в эпоху глобализации важно поддерживать население, создать больше условий во избежание лишних затрат и волокиты.

До сегодняшнего дня петиция набрала уже более 12,8 тысяч голосов.

Согласно регламенту, обращение, адресованное палатам Олий Мажлиса, должно получить не менее 10 000 голосов. Обращение, набравшее необходимое количество голосов, должно быть рассмотрено в течение 60 дней. Обращение может быть как отклонено, так и принято для дальнейшей работы.

Напомним, 17 сентября 2019 года Кабинет Министров утвердил порядок регистрации мобильных устройств, используемых, ввозимых и производимых для реализации или личного пользования на территории Узбекистана. Регистрация является обязательной, за исключением устройств, находящихся в стране в роуминге.

Импортер платит 20% от базовой расчетной величины (БРВ), производитель — 10%. Физическое лицо резидент — 20% от БРВ (если в течение 30 дней) или 25% (если после 30 дней). Для иностранцев регистрация бесплатна, но если SIM-карта используется больше 30 дней, то надо будет заплатить 20% от БРВ. В настоящее время размер БРВ составляет 223 000 сум (23 доллара США).

Ранее все мобильные устройства регистрировались бесплатно в автоматическом режиме путем их подключения (активизации) к сетям операторов мобильной связи. А с 1 декабря услуга регистрации стала платной.