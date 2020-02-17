Власти Тайваня сообщили о первой смерти от нового вируса

CentralAsia (CA) - По данным органов здравоохранения Тайваня, у водителя такси в возрасте за 60 лет, который умер в субботу от пневмонии, подтвердилось наличие нового коронавируса. Это первый случай смерти от нового вируса, о котором сообщили на Тайване, передает NHK.



Власти сказали, что этот человек из центральной части Тайваня, который, по сообщениям, страдал от диабета, был госпитализирован 27 января после того, как он пожаловался на кашель, с диагнозом пневмония.

Власти также подтвердили заражение вирусом одного из членов его семьи после того, как у них, а также у медперсонала, который вступал с ним в контакт, взяли анализы.

По словам властей, этот человек не выезжал за пределы Тайваня, однако многие из его пассажиров совершали поездки в материковый Китай, Гонконг и Макао.