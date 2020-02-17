UzAuto Motors начинает продажу автомобилей на экспорт под брендом Chevrolet

- Узбекистан, новости компаний
- 16:43, 17 февраля 2020
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CentralAsia (UZ) - Компания UzAuto Motors подписала соглашение с партнёром по альянсу - компанией General Motors по продажам узбекских автомобилей за рубежом.
Первыми моделями, доступными с марта 2020 года в России, Казахстане и Белоруссии под брендом Chevrolet станут Spark, Nexia и Cobalt, сообщила пресс-служба компании.
Право на использование бренда Chevrolet на внешних рынках предоставлено отечественному производителю благодаря достигнутому высокому качеству автомобилей, полностью соответствующему стандартам, установленным одним из лидеров мировой автоиндустрии - компанией General Motors, отмечает компания.
UzAuto Motors будет управлять дистрибьюцией производимых компанией моделей Chevrolet в России, Казахстане и Белоруссии.
Работа под единым брендом откроет новые возможности для дальнейшего развития автомобильной индустрии Узбекистана и продаж на экспортных рынках.
Реализация автомобилей под брендом Ravon в России и странах СНГ прекратится к середине 2020 года.