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  17 февраля 2020
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UzAuto Motors начинает продажу автомобилей на экспорт под брендом Chevrolet

CentralAsia (UZ) -  Компания UzAuto Motors подписала соглашение с партнёром по альянсу - компанией General Motors по продажам узбекских автомобилей за рубежом.

Первыми моделями, доступными с марта 2020 года в России, Казахстане и Белоруссии под брендом Chevrolet станут Spark, Nexia и Cobalt, сообщила пресс-служба компании.

Право на использование бренда Chevrolet на внешних рынках предоставлено отечественному производителю благодаря достигнутому высокому качеству автомобилей, полностью соответствующему стандартам, установленным одним из лидеров мировой автоиндустрии - компанией General Motors, отмечает компания.

UzAuto Motors будет управлять дистрибьюцией производимых компанией моделей Chevrolet в России, Казахстане и Белоруссии.

Работа под единым брендом откроет новые возможности для дальнейшего развития автомобильной индустрии Узбекистана и продаж на экспортных рынках.

Реализация автомобилей под брендом Ravon в России и странах СНГ прекратится к середине 2020 года.

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