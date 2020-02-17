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  17 февраля 2020
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Убийство егеря в Караганде: прокурор запросил пожизненный срок для подсудимых
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Прокурор запросил пожизненное лишение свободы для троих обвиняемых в убийстве егеря Ерлана Нургалиева, передает zakon.kz.

В суде Карагандинской области продолжается разбирательство по делу об убийстве егеря Ерлана Нургалиева и покушении на убийство его коллеги Петра Ницыка.

Сегодня, 17 февраля, состоялись прения. Прокурор запросил для троих подсудимых - Берика Ахметова, Кайрата Акшанова, Нурлана Шукилдикова - пожизненное лишение свободы в колонии чрезвычайной безопасности.

А другим четверым подсудимым предложено наказание – по 6 лет колонии и запрет заниматься охотой в течение пяти лет после освобождения, - говорится в сообщении Patriot Karagandy в Instagram.

На скамье подсудимых семь человек. Один из них бывший сотрудник МВД. Согласно материалам уголовного дела, в январе 2019 года они выехали в Карагандинскую область на незаконную охоту на сайгаков. Там они подстрелили 17 сайгаков. Браконьеров заметили два егеря "Охотзоопрома" Ерлан Нургалиев и Петр Ницык и стали их преследовать. В ответ обвиняемые открыли по ним огонь и избили. В итоге оба инспектора получили тяжелые травмы. Спустя пару дней после нападения, Ерлан Нургалиев скончался в столичной больнице, Петр Ницык получил черепно-мозговую травму.

Троим подсудимым вменяют "Убийство", "Покушение на убийство" "Незаконная охота". Остальных обвиняют в незаконном отстреле сайги.

Судебное разбирательство началось в августе прошлого года. По делу 40 томов, 80 свидетелей

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