Спасенная в Петербурге женщина, которую сбросил в воду ухажер из Узбекистана, была пьяна - СМИ (видео)

CentralAsia (UZ) - Ночью в Петербурге на набережной реки Фонтанки между 49-летней женщиной и ее немолодым ухажером случился конфликт, после которого разгоряченный мужчина перевернул собеседницу через ограждение и бросил в ледяную воду. Мужчина бросился спасать свою спутницу, но в результате он утонул, а ее госпитализировали с сильным переохлаждением.

Издание Невские Новости собрали все, что на данный момент известно в этой истории.

Как сообщило издание, в соцсетях появились кадры с места трагедии. Сначала среди очевидцев ходила версия, что женщина оказалась в воде по собственной вине, а пытался спасти ее оказавшийся рядом дворник. Утопающую удалось вытащить, а вот работник якобы погиб под водой.

Однако, как выяснилось впоследствии, мужчина и женщина были знакомы, а, по некоторым данным, даже состояли в любовной связи. Вместе они гуляли по набережной, и что-то пошло не так: мужчина столкнул свою спутницу в воду. Причем, как становится ясно после просмотра записей камер видеонаблюдения, сделал он это довольно странным образом. Некоторое время пара стояла у ограждения, после чего мужчина подхватил женщину сзади и достаточно медленно опустил в реку. Что примечательно, та даже не сопротивлялась.

Впрочем, мужчина вскоре одумался и прыгнул в воду спасать свою спутницу. Правда, в результате утонул сам, а женщину достали случайные прохожие.

«Мы шли за сигаретами в магазин, увидели, полиция там стоит, возле Фонтанки. Подошли, смотрим – там девушка. Я разделся, снял куртку и прыгнул за ней. <...> Девушку успел вытащить, мужчину не успел», — рассказал спаситель женщины Федор.

Полицейские разбираются в обстоятельствах этого инцидента, по предварительным данным, перед трагедией между женщиной и мужчиной случился конфликт. Пострадавшую 49-летнюю женщину после спасения госпитализировали в Мариинскую городскую больницу. Мало того, что у нее диагностировали переохлаждение, так она была изрядно пьяна. Тот же предварительный «диагноз» поставили и погибшему 63-летнему гражданину Узбекистана, который неспешно перевернул свою пассию через перила в Фонтанку. Спасатели достали его тело после поисковой операции.