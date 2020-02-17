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  17 февраля 2020
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Саудовская компания начала строить ТЭЦ в Узбекистане

CentralAsia (UZ) -  Министерство энергетики Узбекистана сообщило о реализации инвестиционного проекта по строительству тепловой электростанции в Сырдарьинской области, осуществлением проекта занялась компания из Саудовской Аравии «ACWA Power». В частности инвесторы начали изучать грунт перед началом строительных работ, планируется ,что новая станция будет в два раза эффективней существующей Сырдарьинской ТЭС, за счет современного оснащения.

Инвестор планирует оснащение станции последними моделями парогазовых установок с выработкой около 10,0 млрд.кВт. ч год, с длительным сроком использования.

Строительство новой теплоэлектростанции будет, осуществляется за сёт прямых частных инвестиций, получаемую электроэнергию планируется реализовывать по долгосрочному договору.

«ACWA Power» является разработчиком, инвестором, совладельцем и оператором портфеля электростанций и установок по производству опресненной воды, которые в настоящее время представлены в 10 странах, включая Ближний Восток и Северную Африку, Южную Африку и Юго-Восточную Азию. Портфель ACWA Power, с инвестиционной стоимостью свыше 33 млрд долларов США.

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