АО «Эрдэнэс Таван-Толгой» распределит прибыль между гражданами Монголии

CentralAsia (MNG) - 17 февраля исполнительный совет АО «Эрдэнэс Таван-Толгой» принял решение распределить прибыль тем монгольским гражданам, которые владеют 1072 акциями.

Согласно пресс-релизу, Д. Сумъяабазар, министр горнодобывающей и тяжелой промышленности, и Б.Баярсайхан, директор исполнительного совета АО «Эрдэнэс Таван-Толгой», компания будет распределять 90 тугриков на единицу акцию. И те, граждане Монголии, которые владеют 1072 акциями, получат 96 480 тугриков.

Но часть общества не согласно с таким предложением. Некоторые считают, что это деньги на разовые покупки в супермаркетах. Вместо этого необходимо инвестировать в проекты, которым нужно финансирование. А тем людям, которые живут в нужде, лучше брать деньги.

Все монгольские граждане, родившиеся до 2011 года, в настоящее время владеют 1072 акциями компании. Это примерно 2 млн 300 тыс.человек. Согласно Закону о Фонде развития человека 2009 года, компания должна распределить свои акции среди всех граждан.

АО «Эрдэнэс Таван-Толгой» – монгольская государственная компания, занимающаяся в Таван-Толгое (одно из крупнейших в мире каменноугольных месторождений) развитием угледобычи и соответствующей инфраструктуры, исследованием месторождений, доставкой продукции на международные рынки, а также торговлей продукцией на внутреннем и международном рынках.