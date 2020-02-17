В Душанбе состоится конференция «Абрикосовый бизнес Таджикистана»

CentralAsia (TJ) - На Национальной конференции «Абрикосовый бизнес Таджикистана: эффективность производства, переработки и маркетинга» будут обсуждены главные мировые тенденции и прогнозы развития рынка абрикосов и состояние рынка Таджикистана. Спикеры конференции проанализируют цепочку добавленной стоимости и расскажут, как повысить эффективность производства, организовать переработку абрикоса и какую работу необходимо провести для вывода продукции на экспортные рынки, передает East-fruit.

Представители Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) презентуют возможности поддержки для развития абрикосового бизнеса, в том числе, и финансовой.

Во время конференции будут представлены кейсы по переработке и экспорту абрикоса и нетрадиционные способы переработки плода. Не останутся без внимания выращивание органического абрикоса и производство органической кураги. Для участников мероприятия пройдут мастер-класс по закладке карликового абрикосового сада и мастер-класс по органическому производству абрикоса. Специалисты предложат идею организации туров во время цветения абрикоса.