[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 февраля 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Душанбе состоится конференция «Абрикосовый бизнес Таджикистана»

CentralAsia (TJ) -  На Национальной конференции «Абрикосовый бизнес Таджикистана: эффективность производства, переработки и маркетинга» будут обсуждены главные мировые тенденции и прогнозы развития рынка абрикосов и состояние рынка Таджикистана. Спикеры конференции проанализируют цепочку добавленной стоимости и расскажут, как повысить эффективность производства, организовать переработку абрикоса и какую работу необходимо провести для вывода продукции на экспортные рынки, передает East-fruit.

Представители Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) презентуют возможности поддержки для развития абрикосового бизнеса, в том числе, и финансовой.

Во время конференции будут представлены кейсы по переработке и экспорту абрикоса и нетрадиционные способы переработки плода. Не останутся без внимания выращивание органического абрикоса и производство органической кураги. Для участников мероприятия пройдут мастер-класс по закладке карликового абрикосового сада и мастер-класс по органическому производству абрикоса. Специалисты предложат идею организации туров во время цветения абрикоса.

print
  • В Казахстане отменяют бумажные зачетные книжки
  • В Туркменистане лучшим районом 2019 года признан родной президенту Геоктепинский этрап
  • В Узбекистане появилась петиция против платной регистрации IMEI-кодов



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com