Сын президента Туркменистана встретился с главой Татарстана

CentralAsia (TM) - У Татарстана и Туркменистана есть большие возможности для увеличения объемов товарооборота, немалый потенциал заложен в таких сферах, как нефтедобыча, машиностроение, энергетика, фармацевтика, сельское хозяйство. Об этом сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с министром промышленности и строительного производства Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

Как сообщает пресс-служба руководителя республики, министр промышленности и строительного производства Туркменистана сегодня прибыл в Казань с двухдневным рабочим визитом.

Приветствуя гостя в Казанском Кремле, Рустам Минниханов просил передать слова почтения руководителю Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову за его личное внимание к вопросам развития татарстано-туркменистанского сотрудничества. «Для нас было большим событием принимать в Татарстане Президента Туркменистана в июне прошлого года на праздновании Сабантуя, в свою очередь, я стараюсь часто посещать вашу прекрасную страну», — сказал Рустам Минниханов.

Президент РТ также поздравил туркменских коллег с успешным проведением Первого Каспийского экономического форума в Национальной туристической зоне «Аваза». Рустам Минниханов пригласил представителей Туркменистана принять участие в международном KazanSummit, который в очередной раз состоится в столице Татарстана в июне текущего года.

По словам Президента Татарстана, между промышленными предприятиями двух республик сложились крепкие деловые контакты, создана татарстано-туркменская рабочая группа для расширения связей.

«По итогам 9 месяцев прошлого года наш товарооборот вырос, но есть возможности для его значительного роста. Немалый потенциал заложен для развития связей в таких направлениях, как нефтеразведка, нефтедобыча, транспортировка газа, автомобиле-, авиа- и судостроение, энергетика, поставки химической продукции, фармацевтика, медицина, строительство, АПК, инновации и информационные технологии», — перечислил Рустам Минниханов.

Президент Татарстана вкратце рассказал об экономическом и инновационном потенциале региона. А в завершение Рустам Минниханов поблагодарил министра промышленности и строительного производства Туркменистана за приезд в Татарстан и выразить уверенность, что этот визит станет важным шагом в укреплении сотрудничества.