Си Цзиньпин поблагодарил Шавката Мирзиёева за помощь

CentralAsia (UZ) - Глава Китая выразил благодарность президенту Узбекистана за соболезнования и помощь китайскому народу.

Текст послания приводит пресс-служба главы государства.

"Как говорится, когда где-то бедствуют, помочь приходят со всех сторон. Международное сообщество, включая Узбекистан, выразило сочувствие, соболезнования и поддержку китайскому правительству и народу различными способами, что полностью продемонстрировало дружеские чувства по отношению к нам", - говорится в сообщении.

По словам Си Цзиньпина, китайская сторона уверена и способна одержать верх в профилактике и локализации эпидемии и готова работать с международным сообществом, чтобы внести свой вклад в дело общественного здравоохранения во всем мире.

В заключение китайский лидер подтвердил готовность и далее уделять большое внимание развитию китайско-узбекских отношений.