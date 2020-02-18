Монголия объявила тендер на строительство солнечной электростанции

CentralAsia (MNG) - Проект «УЛИАСТАЙ» с солнечной батареей мощностью 5 МВт будет расположен в одноименном городе в западной части страны, примерно в 1100 км от Улан-Батора. Установка является частью плана по развертыванию 40 МВт солнечной и ветровой генерации, связанной с хранением энергии в западном и Алтайско-Улиастайском регионах страны.

Министерство энергетики Монголии разослало разработчикам проектов предварительные условия для участия в тендере на строительство солнечной электростанции мощностью 5 МВт.

Солнечный проект «УЛИАСТАЙ», который разрабатывается при финансовой поддержке Азиатского банка развития (АБР), является частью проекта Upscaling возобновляемой энергетики, который направлен на развертывание 40,5 МВт солнечной и ветровой мощности на западе страны и на регионы Алтай-Улиастая.

Инициатива стоимостью $66,2 млн также включает 10 МВт солнечных электростанций в каждом из городов Алтай и Мөрөн, гибридный проект солнечного ветра мощностью 500 кВт с хранилищем в Алтайском крае, ветровой проект мощностью 10 МВт в Өмнөговь и ветропарк мощностью 5 МВт в Тэлмэне.

Ожидается, что установка «УЛИАСТАЙ» будет стоить около $7,95 млн, согласно данным АБР. Разработчики должны до 27 марта подать предварительные заявки.

В сентябре правительство Монголии объявило тендер на строительство солнечной электростанции мощностью 10 МВт в аймаке Ховд, на западе страны. Этот проект поддерживается Международной ассоциацией развития Всемирного банка.

По данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии, в конце 2018 года в Монголии было установлено около 63 МВт установленной солнечной энергии.

Общая теоретическая мощность производства электроэнергии, по данным АБР, составляет 1,158 МВт. Однако из этого парка только 969 МВт подключены к сети из-за устаревших угольных электростанций.

В 2017 году Монголия должна была импортировать около 20% необходимой электроэнергии.