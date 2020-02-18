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  18 февраля 2020
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Узбекские повара приготовили в Москве самый большой лагман в мире

CentralAsia (UZ) -  В рамках 3-го Международного фестиваля культур, проходившего в Москве 13-16 февраля, группа поваров из Узбекистана во главе с шеф-поваром Хакимом Ганиевым приготовила самый большой лагман в мире, вес которого составляет 797 кг. Об этом сообщили в Государственном комитете по развитию туризма Республики Узбекистан. В сообщении говорится, что общая длина лагмана составляла несколько километров.

Сообщается, что рекордный лагман был зафиксирован Международным агентством регистрации рекордов “Интеррекорд” и побил предыдущий, когда в 2015 году в Алматы приготовили лагман весом в 687 кг.

В Международном фестивале культур в Москве приняли участие мастера прикладного искусства из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Грузии, России, Татарстана, Азербайджана и Дагестана.

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