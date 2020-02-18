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  18 февраля 2020
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Посольство РК сообщает о гражданах Казахстана, находящихся на борту круизного судна в Японии. Он находится на карантине из-за коронавируса

CentralAsia (KZ) -  Посольство Казахстана в Японии сообщает, что постоянно находится в тесном контакте гражданами, находящимися на круизном лайнере «Diamond Princess».

На сегодняшний день их состояние не вызывает тревоги, они не заражены коронавирусом. Но, тем не менее, они уже сдали анализы на наличие вируса.

Как известно, корабль с 5 февраля находится на карантине, который должен завершиться 19 февраля. После завершения карантина и необнаружения вируса у наших граждан, последние могут быть выпущены с корабля. Японская сторона планирует дополнительно проверить каждого пассажира еще раз на земле, когда они будут покидать круизный лайнер.

На борту корабля по данным дипломатов находятся две женщины и двое детей 8 и 12 лет из Казахстана. Они чувствуют себя хорошо, никаких жалоб от них не поступало. Их обеспечивают всем необходимым, в частности питанием и медицинскими средствами защиты, отмечает посольство.

Скорее всего, эти граждане, после того как сойдут на сушу и у них не будет обнаружен вирус, вернутся в Казахстан, заключается в сообщении.

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