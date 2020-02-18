Монголия — страна вечно синего Неба, - New Zealand Herald

CentralAsia (MNG) - Монголия - «Земля вечно синего неба», безусловно, очаровательная страна — свой собственный, не имеющий аналогов и уникальный мир. В мире не так много мест с такой глубокой и в то же время живой кочевой культурой, богатой историей и грандиозным ландшафтом. Бесконечные, одинокие и безветренные степи и холмистые зеленые холмы, впечатляющие высокогорные хребты, а также прекрасная, таинственная и глубокая тайга на Крайнем Севере - все это с любовью обожают и почитают люди, которые населяют эти земли. Для большинства из этих людей горы, родники и, что самое важное, «вечно синее небо» даже священны. Это не просто особенности ландшафта — это жизнь», пишет издание New Zealand Herald.

Кочевничество: жизнь с временами года

Одним из фактов, часто упоминаемых впечатленными посетителями Монголии, является ее экстремальный климат и особый образ жизни, который она привела за тысячи лет. Это неудивительно: не так много других мест в мире могут претендовать на разницу до 100 ° C между самой низкой зимой и самой жаркой летней температурой. В результате этого экстремального климата Монголия является страной с самой северной пустыней и самой южной вечной мерзлотой в мире. Зима (или то, что европейцы обычно считают зимой) удерживает страну в железной хватке более восьми месяцев, и большинство рек оттаивают не раньше мая. Но затем, казалось бы, мертвые и замерзшие степи вдруг начинают расцветать. Трава становится зеленой, и люди и их стада переезжают в свои весенние и летние лагеря, часто в отдаленные долины. Молоко течет в изобилии. В то время как в холодные зимние месяцы мясо и жир были наиболее важным источником пищи и энергии, сейчас убивают лишь немногих животных, и вместо этого большинство сельских семей производят огромное количество ферментированного кобыльего молока (айраг), йогурта (тараг) и сыр (бяслаг), и сушат большие запасы творога (ааруул, хурууд) на крышах своих гэр (монгольский термин для кочевой усадьбы, которая известна на русском языке как «юрта»).

Таким образом, большая часть молока одного лета может храниться месяцами и служить здоровой и вкусной пищевой добавкой в течение долгих, холодных и тяжелых месяцев, в которые людям часто приходится много работать для себя и для выживания животных.

Этот образ жизни имеет свои корни в древней истории. И хотя он был адаптирован, снова и снова во времена перемен и неприятностей, по своей сути он оставался живым до сегодняшнего дня.