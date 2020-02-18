Таджикистан аккредитовал 108 наблюдателей за предстоящими выборами

- Таджикистан, политика
- 10:04, 18 февраля 2020
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CentralAsia (TJ) - 108 международных наблюдателей за предстоящими выборами в парламент аккредитовали власти Таджикистана, сообщает национальное информационное агентство Таджикистана «Ховар».
Выборы пройдут 1 марта 2020 года. Аккредитацию получили наблюдатели стран СНГ, сотрудники некоторых посольств на территории страны, представителю Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.
Ранее министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода сообщал, что в день выборов для обеспечения порядка и безопасности граждан будет мобилизован весь личный состав МВД.
В парламент Таджикистана попадут 63 депутата: 41 - от одномандатных избирательных округов, и 22 - по спискам политических партий Таджикистана по единому республиканскому избирательному округу.
Официальная регистрация кандидатов в депутаты завершилась 9 февраля.