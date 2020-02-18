Таджикистан аккредитовал 108 наблюдателей за предстоящими выборами

CentralAsia (TJ) - 108 международных наблюдателей за предстоящими выборами в парламент аккредитовали власти Таджикистана, сообщает национальное информационное агентство Таджикистана «Ховар».

Выборы пройдут 1 марта 2020 года. Аккредитацию получили наблюдатели стран СНГ, сотрудники некоторых посольств на территории страны, представителю Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

Ранее министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода сообщал, что в день выборов для обеспечения порядка и безопасности граждан будет мобилизован весь личный состав МВД.