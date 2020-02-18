На круизном лайнере Diamond Princess у гражданина Кыргызстана обнаружен коронавирус

CentralAsia (KG) - Оператор круизного лайнера Diamond Princess 16 февраля подтвердил сообщение Министерства здравоохранения Японии о 67 новых положительных случаях COVID-19 на борту корабля. Среди заболевших один гражданин Кыргызстана.

В оперативном штабе Министерства здравоохранения Кыргызской Республики по отслеживанию эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции сообщили АКИpress, что не владеют этой информацией.

На борту лайнера также находятся 4 граждан Казахстана. По сообщению посольства РК в Японии, никто из них не заражен коронавирусом.