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  18 февраля 2020
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На круизном лайнере Diamond Princess у гражданина Кыргызстана обнаружен коронавирус

CentralAsia (KG) -  Оператор круизного лайнера Diamond Princess 16 февраля подтвердил сообщение Министерства здравоохранения Японии о 67 новых положительных случаях COVID-19 на борту корабля. Среди заболевших один гражданин Кыргызстана.

В оперативном штабе Министерства здравоохранения Кыргызской Республики по отслеживанию эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции сообщили АКИpress, что не владеют этой информацией.

На борту лайнера также находятся 4 граждан Казахстана. По сообщению посольства РК в Японии, никто из них не заражен коронавирусом.

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