МВД Таджикистана сообщает об экстрадиции из ОАЭ бывшего полевого командира Худжи Каримова

CentralAsia (TJ) - Министерство внутренних дел Таджикистана сообщает, что гражданин Каримов Худжа Рахимович (Худжа-командир), 1960 г. р., находился в официальном розыске за совершение ряда преступлений: бандитизм, убийства, истязание, взятие в заложники и незаконное хранение огнестрельного оружия.

В результате взаимодействия МВД РТ с зарубежными субъектами Худжа Каримов был задержан в городе Дубай ОАЭ и 16 февраля 2020 года был экстрадирован в Таджикистан.

В связи с этим МВД обращается к гражданам страны с просьбой, если они располагают сведениями или доказательствами, связанными с совершёнными преступлениями гражданина Худжи Каримова, либо подверглись его преступным деяниям, могут позвонить по телефону доверия Министра внутренних дел 221-21-21, по телефонам 227-28-92, 227-64-21 в Управление уголовного розыска МВД РТ.

В Таджикистане он известен как бывший полевой командир Народного Фронта - Худжа-Командир.

Каримов родился 1 октября 1960 в джамоате Кизил-Калъа(ныне Дарбанд) Хуросонского (бывшего Гозималикского) района. У него 7 дочерей. Каримов был одним из самых известных командиров Народного Фронта, который в годы гражданской войны в Таджикистане (1992-1997 г.г.) воевал против оппозиции, передает сайт Ахбор.

Худжа Каримов одно время проучился в Таджикском медицинском институте и до войны работал фельдшером в своем родном Гозималикском районе. В 1992 году он по совету своего близкого друга Файзали Саидова, одного из самых беспощадных командиров Народного фронта, вместе с Тагаем Шукуровым открыл вторую линию фронта в Гозималике и стал воевать на стороне Народного Фронта.

Худжа Каримов после победы Народного Фронта и приведения к власти правительства Эмомали Рахмонова, был назначен замкомандиром бригады специального назначения Минобороны Таджикистана и превратился в неофициального "короля” Гозималикского района и его окрестностей.

В парламентских выборах 1995 года Каримов был избран депутатом Верховного Совета от Гозималикского округа. Тот состав парламента известен как "парламент боевиков”.

В марте 1998 года Худжу Каримова арестовали прямо в здании парламента и обвинили в нескольких убийствах, в том числе в убийствах двух депутатов Верховного Совета – бывшего директора Гозималикского хлопзавода Саидшо Саидова и его брата в 1993 году и своего бывшего соратника по Народному Фронту уже генерала Тагая Шукурова в 1997 году.

Но вскоре Каримова освободили и он занял кресло президента Федерации футбола Таджикистана, увлекся футболом и даже создал специальную футбольную команду "Умед” ("Надежда”).

Но вскоре пост президента Федерации футбола отобрали у Худжы-Командира и отдали другому бывшему полевому командиру Народного Фронта Сухробу Касымову.

Худжа Каримов покинул Таджикистан в 2001 году и последние 18 лет, по сообщениям СМИ, жил в основном в Малайзии. Ранее сообщалось, что Худжа Каримов в Малайзии занимается бизнесом и по коммерческим делам иногда приезжает в Дубай.