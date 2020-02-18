На юге Узбекистана зацвел миндаль
- Узбекистан, общество
- 10:12, 18 февраля 2020
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CentralAsia (UZ) - В самой южной области Узбекистана – Сурхандарье зацвел миндаль, сообщили местные СМИ.
В этом году в Узбекистане зима была более теплой по сравнению с предыдущими годами. Однако сообщается, что за последние дни температура воздуха значительно понизилась.
18 февраля в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях будет наблюдаться переменчивая погода, в некоторых районах возможен дождь, местами туман. Направление ветра, идущего с востока, будет меняться, ветер западных направлений составит 7-12 м/ч. Температура воздуха ночью составит 2-7, днем – 5-10 градусов тепла.