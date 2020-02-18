Бойцы таджикского мятежного полковника Махмуда Худойбердиева просят дать им гражданство Узбекистана

CentralAsia (UZ) - На прошлой неделе двое этнических узбеков в возрасте 50 лет, представившиеся «членами группировки мятежного полковника Махмуда Худойбердиева», обратились за помощью в правозащитные организации в Ташкенте, заявив, что «их правовой статус в Узбекистане оказался в подвешенном состоянии». Об этом сообщает centralasian.org.



Две недели назад еще пятеро «солдат» полковника Худойбердиева обратились за правовой помощью в ташкентские адвокатские конторы. Один из них при помощи адвокатов смог получить «документ, дающий право жить и работать» в Узбекистане, дела еще четверых находятся на стадии рассмотрения.

Оба собеседника, попросившие не разглашать их имена в целях безопасности, сказали, что говорят от имени 50 семей, состоящих из 100 человек (солдаты находятся на территории Узбекистана вместе со своими семьями – Ред.) и «имеющих проблемы с документами».

По их словам, в настоящее время «солдаты» Худойбердиева состоят в списках личного состава воинских частей в Ангрене и Джизаке; до 2005 года в воинской части в Кувасайском районе Ферганской области тоже были «солдаты» Худойбердиева.

Сам 55-летний полковник Махмуд Худойбердиев, которого в Таджикистане обвиняют в совершении различных преступлений, в том числе в мятеже против правительства Эмомали Рахмона, а в узких кругах называют «профессиональным военным командиром», по словам двух собеседников, в эти дни служит в специальной воинской части в Джизаке.

В 2018 году официальный Душанбе заявил, что Худойбердиев находится на территории Турции, после этого никакой информации о его местонахождении не поступало.

Таджикские власти объявили в розыск Худойбердиева, заявляя, что он продолжает представлять опасность для страны. Однако приговора суда о виновности мятежного полковника не существует. Некоторые солдаты, служившие под его командованием (приблизительно 15-20 человек), были осуждены в Таджикистане.

В Таджикистане имя Махмуда Худойбердиева значится в официальном списке особо разыскиваемых лиц.

Два узбека, представившиеся представителями «солдат Худойбердиева», говорят, что проникли с территории Таджикистана в Узбекистан в 1998 году через Узунский и Сариасинский районы Сурхандарьинской области.

Они утверждают, что вместе с Махмудом Худойбердиевым в Узбекистан прибыли 180 семей, их общее количество составляло 250 человек.

Часть из них до 1998 года являлись бойцами вооруженного отряда быстрого реагирования Министерства обороны Таджикистана.

Военные сообщили, что сто «солдат Худойбердиева», которые в эти дни служат в Министерстве обороны и Пограничных войсках Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана, получили узбекское гражданство. Однако оставшиеся более ста человек оказался в подвешенном состоянии, не получив ни паспорта, ни вида на жительство в Узбекистане. Напомним, что в 2018 году власти Таджикистана официально сообщали о том, что часть «солдат Худойбердиева» живут в Российской Федерации.

«Солдаты Худойбердиева» говорят, что их дети подросли и сейчас им необходим документ для женитьбы или замужества в Узбекистане.

Отцы этих детей, которые за все это время не смогли получить даже среднего образования, говорят, что устали от пустых обещаний своих кураторов в СГБ.

Махмуд Худойбердиев до 1998 года был одним из преданных президенту Таджикистана Эмомали Рахмону военачальников.

По мнению некоторых политологов, во время гражданской войны авторитет Худойбердиева среди таджикистанцев был намного выше авторитета Рахмона. Они даже называли его «полковником-спасителем». После окончания гражданской войны он руководил одним из крупных военных подразделений.

После национального перемирия 1997 года Махмуд Худойбердиев отказался от соглашений с правительством Рахмонова и покинул Таджикистан. По сообщениям некоторых источников, после этого он в основном жил на территории Узбекистана.

Вооруженные группы под командованием Махмуда Худойбердиева в 1996 году совершили нападение на административный центр Хатлонской области Таджикистана, но потерпели поражение и отступили в сторону Узбекистана. Спустя два года, осенью 1998 года, Худойбердиев со своими сторонниками численностью около тысячи человек вернулся на территорию Таджикистана, заняв за одну ночь все важные объекты двух городов – Худжанда и Чкаловска. В ходе операции погибло более 100 человек.​

По данным таджикских властей, Худойбердиев вторгся на территорию страны с территории Зааминского района Джизакской области Узбекистана. Президент Рахмон заявил тогда, что за спиной Махмуда Худойбердиева стоят узбекские власти. Однако официальный Ташкент отрицал свою причастность к этому делу.

В результате спецоперации правительственных войск Таджикистана мятежному полковнику вновь пришлось скрыться на территории Узбекистана.

По словам независимых друг от друга источников, Худойбердиев и его солдаты с 1998 года начали служить в Министерстве обороны Узбекистана. Официально эта информация не была подтверждена.

По мнению независимых наблюдателей, нахождение Махмуда Худойбердиева с начала 2000-х годов до самой смерти Ислама Каримова на территории Узбекистана стало одной из причин ухудшения отношений между двумя соседними странами.

После смерти президента Ислама Каримова «батальон Худойбердиева» рассматривался в качестве противоречивого наследия для президента Шавката Мирзияева.

По словам представителя бывшей таджикской оппозиции, лично знакомого с Махмудом Худойбердиевым, мятежный полковник Худойбердиев, как и чеченский генерал Джохар Дудаев, является сформировавшимся в советские годы военным, который позже превратился в полевого командира.

Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За личное мужество», «За отвагу» и другими правительственным наградами СССР.

В 2018 году начальник УМВД по Хатлонской области Искандар Солехзода, ссылаясь на полученную из Ташкента информацию, сообщил, что полковник Худойбердиев покинул территорию Узбекистана.

Солехзода также заявил, что дружба между президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и его узбекским коллегой Шавкатом Мирзияевым устранила все существующие ранее угрозы, «и сейчас ни Худойбердиев, ни члены его группировки не смогут больше повлиять на дружеские отношения между двумя странами».​

До этого бывший генпрокурор Таджикистана Бобожон Бобохонов заявлял, что официальный Душанбе неоднократно обращался к узбекским властям с просьбой экстрадировать Махмуда Худойбердиева в Таджикистан, но не смог получить никакого ответа.

Бобохонов также сообщал, что в 2018 году были выявлены 500 сторонников полковника Худойбердиева, из них 36 человек – объявлены в розыск.

Осенью 2018 года приближенный к Минобороне Узбекистана источник говорил, что официальный Ташкент не выдал и не планировал выдавать Таджикистану полковника Худойбердиева.

Как сообщил один из узбекских военных, приближенный к экс-министру обороны Узбекистана Рустаму Ахмедову, выдаче Худойбердиева таджикским властям был сильно против один из самых влиятельных узбекских генералов Рустам Иноятов, в бытность являвшийся руководителем СНБ республики.

Двое «солдат Худойбердиева» в беседе с нашим журналистом тоже признались о том, что в эти дни их деятельность координируют узбекские спецслужбы.

​Напомним, что в свое время некоторые правозащитники в Узбекистане заявляли, что члены «батальона Худойбердиева» активно участвовали в подавлении андижанской демонстрации 2005 года. Однако за прошедшие 15 лет ни один из свидетелей тех событий не дал международным организациям официальных показаний по этому делу.

«Солдаты Худойбердиева» говорят, что не участвовали в военной операции в Андижане. По их словам, официальный Ташкент специально придумал эту «легенду», чтобы выгородить себя.

Собеседники утверждают, что «батальон Худойбердиева» профессионально занимался охраной границ, борьбой против наркотрафика и предотвращением проникновения исламских экстремистов на юг Узбекистана.

​– Мы целых 22 года служили в рядах Вооруженных сил Узбекистана и внесли свой вклад в военную мощь страны. Взамен мы просим не ордена, а обычный документ, позволяющий жить и работать в Узбекистане, ​– сказали «бойцы Худойбердиева».