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  18 февраля 2020
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Монголия расширяет сотрудничество с Германией и Грецией

CentralAsia (MNG) -  Министр иностранных дел Монголии принял участие в ежегодной международной Мюнхенской конференции по безопасности.

Во время участия в церемонии открытия 56-й конференции министр иностранных дел Монголии Д. Цогтбаатар провел встречи с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом и заместителем министра иностранных дел Германии Нильсом Анненом.

В рамках Мюнхенской конференции по безопасности министры иностранных дел Монголии и Греции подписали межправительственное соглашение «Соглашение об освобождении от виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов» и Меморандум о взаимопонимании между Министерством окружающей среды и туризма Монголии и Министерством туризма Греции, по сотрудничеству в сфере туризма.

Министр Д. Цогтбаатар также обменялся мнениями с заместителем министра иностранных дел Германии Нильсом Анненом по вопросам безопасности и сотрудничества в Северо-Восточной Азии.

Стороны также обсудили вопросы активизации сотрудничества между правоохранительными организациями Монголии и Германии в борьбе с трансграничной преступностью, особенно с преступной деятельностью, связанной с наркотиками, с участием граждан Монголии.

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