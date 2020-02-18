Монголия расширяет сотрудничество с Германией и Грецией

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел Монголии принял участие в ежегодной международной Мюнхенской конференции по безопасности.
Во время участия в церемонии открытия 56-й конференции министр иностранных дел Монголии Д. Цогтбаатар провел встречи с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом и заместителем министра иностранных дел Германии Нильсом Анненом.
В рамках Мюнхенской конференции по безопасности министры иностранных дел Монголии и Греции подписали межправительственное соглашение «Соглашение об освобождении от виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов» и Меморандум о взаимопонимании между Министерством окружающей среды и туризма Монголии и Министерством туризма Греции, по сотрудничеству в сфере туризма.
Министр Д. Цогтбаатар также обменялся мнениями с заместителем министра иностранных дел Германии Нильсом Анненом по вопросам безопасности и сотрудничества в Северо-Восточной Азии.
Стороны также обсудили вопросы активизации сотрудничества между правоохранительными организациями Монголии и Германии в борьбе с трансграничной преступностью, особенно с преступной деятельностью, связанной с наркотиками, с участием граждан Монголии.