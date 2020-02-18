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  18 февраля 2020
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Спецслужбы Казахстана предотвратили теракт в Алматы

CentralAsia (KZ) -  14 февраля в Алматы КНБ Казахстана были задержаны и с санкции суда подвергнуты аресту 2 приверженца деструктивного религиозного течения, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе следственных действий по месту их проживания изъяты самодельное взрывное устройство с поражающими элементами, компоненты для его изготовления, холодное оружие, смартфоны с фото и видеосъемкой предполагаемых объектов для нападения.

На указанные лица возбуждены уголовные дела по фактам приготовления к акту терроризма (статья 255 УК) и пропаганды терроризма (статья 256 УК).

По материалам следствия, арестованными лицами готовились террористические акты на территории республики, в том числе в местах массового скопления людей.

Расследование продолжается.

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