Саида Мирзиёева поделилась фотографиями ужина с Иванкой Трамп и Терезой Мэй в Дубае

CentralAsia (UZ) - Старшая дочь президента Узбекистана Саида Мирзиёева, принимавшая участие во Всемирном женском форуме в Дубае, поделилась фотографиями, сделанными в ходе ужина с дочерью президента США Иванкой Трамп.

"По завершении первого дня проходящего в Дубае Глобального женского форума по приглашению Ее Высочества Манал бинт Мохаммед Рашид Аль Мактум состоялся ужин с участниками мероприятия. За ужином с бывшим Премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, старшим советником Президента США Иванкой Трамп, председателем Управления культуры и искусства Дубая шейхой Латифой бинт Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум, председателем Женской организации Дубая Моной Аль Марри, главой отдела Государственного департамента США по вопросам женщин во всем мире Келли Карри и другими участниками мы обсудили работу форума", - написала Саида Мирзиёева на своей странице в Facebook.

Напомним, Всемирный женский форум стартовал в Дубае 16 февраля. В первый день двухдневного форума дочь президента Шавката Мирзиёева выступила в качестве члена Комиссии по гендерному равенству в Узбекистане.

Саида Мирзиёева, известная узбекской общественности как заместитель руководителя Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации президента, объявила о своем уходе 29 января 2020 года.

На официальном сайте Глобального женского форума Саида Мирзиёева была представлена в качестве члена Комиссии по гендерному равенству.

Однако о том, что старшая дочь президента была назначена членом данной комиссии общественности представлено не было.