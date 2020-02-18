Чемпионат Азии по тяжелой атлетике из-за коронавируса перенесли из Казахстана в Узбекистан

CentralAsia (UZ) - Азиатское первенство по тяжелой атлетике перенесено из Казахстана в Узбекистан из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

Сообщается, что турнир решено перенести в связи с тем, что правительство Казахстана ввело ограничения на перемещения пассажиров из стран, граничащих с Китаем.

"Исполком Азиатской федерации тяжелой атлетики обсудил сложившуюся ситуацию в срочном порядке, и принял решение перенести чемпионат Азии в Узбекистан", – говорится в сообщении.

Турнир пройдет с 16 по 25 апреля в Ташкенте. Напомним, число заболевших новым типом коронавируса в Китае превысило 72,4 тысячи человек. Жертвами эпидемии стали уже 1868 человек.



Среди 72, 436 зараженных людей выздоровели от вируса и выписались из больниц 12, 552 человека. Погибли 1868 человек. За сутки в стране выявили еще 1886 случаев заражения новым коронавирусом.