Около 800 млрд тг частных инвестиций будет привлечено на развитие геологоразведки в Казахстане до 2025 года

CentralAsia (KZ) - На заседании Правительства Казахстана 18 февраля был рассмотрен проект Концепции Государственной программы геологической разведки на 2021-2025 годы, сообщает пресс-служба ведомства.



Разрабатываемая Госпрограмма геологоразведки на 2021-2025 годы будет направлена на обеспечение геологической изученности территории Казахстана, восполнение минерально-сырьевой базы (прирост запасов полезных ископаемых), научное-исследовательское обеспечение геологического изучения недр, автоматизацию и цифровизацию, развитие инфраструктуры и кадровое обеспечение геологической отрасли, а также обеспечение социально-экономического благополучия населения страны.

На реализацию Госпрограммы предполагается выделение из государственного бюджета около 200 млрд тг, а также привлечение порядка 800 млрд тг частных инвестиций.

Исполнение Госпрограммы позволит повысить геологическое доизучение площадей с 94,5% до 100%, глубинное, геолого-минерагеническое картирование – с 25,8% до 37%, выявить порядка 50 перспективных площадей твердых полезных ископаемых, увеличить охват геологической изученности осадочных бассейнов: освоенных – до 60%, малоизученных – до 10%.

Ожидается прирост прогнозных ресурсов, в т.ч. золота – 200 тонн, меди – 5 млн тонн, полиметаллов – 5 млн тонн, урана – 50 тыс. тонн, углеводородов – 700 млн тонн. Численность работников геолого-разведочной сферы увеличится с 190 тыс. до 250 тыс. чел.

Премьер-Министр подчеркнул, что эффективная реализация Государственной программы геологоразведки позволит привлечь на 1 вложенный тенге дополнительные частные инвестиции до 4 тенге. Восполнение минерально-сырьевой базы страны, в частности, вблизи моногородов, положительно отразится на экономике, станет реальной основой для развития отраслей промышленности.

«При открытии месторождений будут созданы новые производственные комплексы, что позволит привлечь до 6 трлн тг инвестиций и создать дополнительно порядка 20 тысяч рабочих мест», — подчеркнул А. Мамин.

Премьер-Министр отметил необходимость применения при проведении геологоразведочных работ новых методов геофизических исследований и дистанционного зондирования Земли.

Глава Правительства поручил Министерству экологии, геологии и природных ресурсов в срок до 31 мая т.г. обеспечить внесение проекта Госпрограммы в Правительство.