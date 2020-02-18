Генпрокуратура Казахстана сообщила о завершении следствия по делу о применении насилия к полицейским в ходе Кордайских событий

CentralAsia (KZ) - Генеральная прокуратура Казахстана сообщила о завершении следствия по делу о применении насилия к полицейским Кордайского района.

7 февраля ходе патрулирования в с. Сортобе Кордайского района Жамбылской области сотрудниками дорожной полиции была остановлена автомашина марки «Хонда Одиссей» под управлением Воингуй Л. Из-за отсутствия документов на автомашину Воингуй Л. предложили проехать в отдел полиции.

Однако он, не подчинившись требованиям сотрудников, проследовал к себе домой, где вместе со своими братьями Воингуй А. и Воингуй М. применили насилие к полицейским. Видеозапись инцидента была распространена в СМИ и социальных сетях, говорится в официальном сообщении.

По данному факту специальным прокурором Генеральной прокуратуры проведено досудебное расследование по ч.1 ст.380 УК (применение насилия в отношении представителя власти).

Трое обвиняемых полностью признали вину и с санкции следственного суда были арестованы.

14 февраля т.г. уголовное дело направлено в Кордайский районный суд с обвинительным заключением.

В ночь на 8 февраля в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана произошли массовые беспорядки. По данным МВД, они начались из-за дорожного конфликта, который провокаторы пытались перевести в межнациональную плоскость. По последним данным, погибли 11 человек, почти 50 участников беспорядков задержаны. Из-за поджогов повреждены десятки частных жилых домов, коммерческих объектов и автомобилей.