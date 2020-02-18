Узбекистанка пыталась пройти в Кыргызстан без паспортного контроля

- Узбекистан, происшествия
- 12:28, 18 февраля 2020
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CentralAsia (UZ) - Гражданка Узбекистана пыталась пройти в Кыргызстан без паспортного контроля, но была задержана пограничниками.
По информации Отдела по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызстана, 17 февраля текущего года пограничники контрольно-пропускного пункта «Достук- автодорожный» задержали гражданку Узбекистана за попытку незаконного пересечения государственной границы.
В ходе несения службы пограничный наряд обнаружил гражданку Узбекистана Т.Н., 1996 г.р., которая хотела пересечь пункт пропуска нелегально - без прохождения паспортного контроля.
Зайдя на территорию пункта пропуска, она прошла мимо кабин паспортного контроля и была задержана пограничниками.
После составления соответствующих документов задержанная была передана сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР.