Узбекистанка пыталась пройти в Кыргызстан без паспортного контроля

CentralAsia (UZ) - Гражданка Узбекистана пыталась пройти в Кыргызстан без паспортного контроля, но была задержана пограничниками.

По информации Отдела по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызстана, 17 февраля текущего года пограничники контрольно-пропускного пункта «Достук- автодорожный» задержали гражданку Узбекистана за попытку незаконного пересечения государственной границы.

В ходе несения службы пограничный наряд обнаружил гражданку Узбекистана Т.Н., 1996 г.р., которая хотела пересечь пункт пропуска нелегально - без прохождения паспортного контроля.

Зайдя на территорию пункта пропуска, она прошла мимо кабин паспортного контроля и была задержана пограничниками.

После составления соответствующих документов задержанная была передана сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР.