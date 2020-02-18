Спикер парламента Монголии проверил цены на продукты на рынках Улан-Батора и наличие медицинских масок

CentralAsia (MNG) - 17 февраля спикер парламента Монголии Гомбожавын Занданшатар посетил аптеки и продовольственные рынки в Улан-Баторе, чтобы проверить достаточность масок для лица и продуктов стерилизации и цены на мясные продукты.

Торговцы на рынке «Бөмбөгөр» рассказывают, что из-за некоторых фальшивых новостей и дезинформации о вспышке Covid-19, распространяющейся по социальным сетям, некоторые жители поспешили запастись продуктовыми продуктами и основными продуктами питания, в результате чего цены немного повысились. И в частности граждане все таки готовятся к Цагаан сар, лунному новому году. В это время года цена обычно повышается.

В связи с этим спикер парламента поручил Министерству пищевой, сельскохозяйственной и легкой промышленности и Управлению по добросовестной конкуренции и защите прав потребителей принять необходимые меры для предотвращения дальнейшего роста цен.

Спикер парламента, убедившись в том, что во внутренних и зарубежных поставках продовольствия и мясных продуктов нет никаких проблем и нет риска возникновения дефицита основных предметов потребления в Монголии, призвал общественность сохранять спокойствие из-за страха перед вспышкой коронавируса.

Спикер парламента сообщил, что в связи с необходимостью увеличения поставок лицевых масок и средств для стерилизации, четыре крупных и бытовых подразделения в настоящее время производят маски для лица по контрактам с правительством.