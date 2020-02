The Irish Times опубликовало интервью с монгольской группой The Hu, выступающую с концертами в Ирландии

CentralAsia (MNG) - The Hu (произносится как в «The Who») - самая маловероятная глобальная история успеха в современном роке. Их уникальная марка монгольского горлового пения в сопровождении традиционных инструментов была в значительной степени неизвестна за пределами их страны, но не сейчас.

Восемьдесят миллионов просмотров YouTube и аншлаги на европейском туре, Элтон Джон назвал их «просто величайшей новостью, которую я слышал за долгое время».

Ронан МакГриви из The Irish Times взял интервью ведущего певца Гала перед их первыми концертами в Ирландии в субботу и воскресенье.

-Как вы собрались вместе как группа?

Мы встретились в Монгольской государственной музыкально-танцевальной консерватории в Улан-Баторе. В 2016 году четыре участника группы вместе с нашим продюсером и основателем Дашкой начали работать над первыми несколькими песнями. Создание и аранжировка этих песен помогли нам найти звук, который мы искали.

-Что вы можете рассказать нам об инструментах, на которых вы играете?

Звук The Hu - это все традиционные монгольские инструменты и их уникальные звуки. Мы используем Морин Хуур (скрипка), Товшуур (трехструнная лютня), Цуур (монгольская флейта) и Төмөр Хуур (аналог еврейской арфы ). The Hu - это традиционное, современное и прошлое, настоящее. Таким образом, мы сделали мало видимых изменений в наших инструментах из-за нашего стиля.

-Вы играете на традиционных рок-инструментах, таких как гитары и басы?

Да, у нас есть гастролирующие участники, которые играют на ударных и перкуссии, на басу и гитаре.

-Как вы классифицируете свою музыку?

Мы называем наш стиль Хунну-Рок , который представляет собой смесь монгольской традиционной музыки и современной рок-музыки. Название происходит от монгольского корня, обозначающего человека: «хун». Слово "Восток" встречается с "Западом", а прошлое встречается с настоящим. Жанр очень динамичный, так как это может быть металл, но это может быть и классический рок. Самая уникальная вещь в этом стиле - монгольское горловое пение-хөөмий, которое является удивительным звуком, который издают люди, создавая вместе верхнюю и нижнюю гармонию.

- Вы подписаны на Better Noise Music, которая в основном является хэви-метал лейблом. Вы воспринимаетесь как хэви-метал группа. Вас устраивает это описание?

Better Noise Music, ранее известная как E7M, включает в себя множество активных рок-групп. Хунну рок содержит много металлических элементов.

- Какое музыкальное влияние на вас оказал запад?

У нас есть все виды вдохновения и влияния, включая монгольскую традиционную музыку, Pink Floyd, Metallica, Slipknot, System of a Down, Rammstein, Tool, Lamb of God. Список можно продолжить.

-Когда вы начинали, думали ли вы, что ваш музыкальный стиль будет иметь мировую аудиторию?

Да, мы ожидали какого-то успеха, потому что очень много работали над созданием этих музыкальных клипов. Мы проехали более 5000 км по бездорожью в западной Монголии, чтобы снять клип «Yuve Yuve Yu». Были дни, когда нам было так жарко в пустыне или так холодно на вершине горы на следующий день. Мы очень гордимся реакцией людей во всем мире.

-Вы удивлены своим международным успехом?

В это иногда трудно поверить. Мы искренне гордимся любовью и поддержкой наших поклонников по всему миру! Куда бы мы ни пошли, наши фанаты поют вместе с нами, они поют с нами, и они смеются с нами.

- Можете ли вы рассказать нам о своем сотрудничестве с Джейкоби Шэддикс из «Papa Roach» и Дэнни Кейс от «From Ashes to New»?

Джейкоби - рок-легенда, слушая которую, мы выросли. Paparoach, From Ashes to New и The Hu находятся на одном лейбле с Better Noise Music. Наш лейбл предложил сотрудничать с ними, и для нас большая честь работать с ними.

-Монгольская империя / Чингисхан имеет много значения в вашей музыке. Монгольская империя иногда негативно освещается прессой на Западе, но вы считаете, что это была сила добра в мире. Можете ли вы объяснить, почему вы думаете, что это так?

Наши предки известны как великие ханы и воины. Монголия имеет богатую культурную историю со многими традициями, включая великие прогрессивные идеи и изобретения. Наши предки в Монгольской империи допускали свободу вероисповедания в 13-м веке, о которой никогда не слышали в то время. Кроме того, первая почтовая служба и первый дипломатический паспорт, также известный как Гэрэгэ, были изобретены монголами. Монгольская музыка и инструменты также являются неотъемлемой частью нашей культуры, и мы рады поделиться ими с миром.

- Что вы знаете об Ирландии?

В Ирландии так много прекрасных вещей, которые мы любим, таких как красивый пейзаж, Конор МакГрегор, Джеймсон, Гиннесс. Мы так рады выступить в Ирландии. Спасибо нашим ирландским фанатам за всю любовь и поддержку!

Альбом группы The Gereg выпущен на Better Noise Music. Они сыграли Limelight в Белфасте в субботу, 15 февраля, и в Академии, Дублин, в воскресенье, 16 февраля. Они также выступят на фестивале Sunstroke 2020 на ипподроме Punchestown в воскресенье, 14 июня.