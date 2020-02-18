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  18 февраля 2020
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Саида Мирзиёева посетила музей Аль Шиндага в Дубае (фото, видео)

CentralAsia (UZ) -  В рамках участия в Глобальном женском форуме старшая дочь президента Саида Мирзиёева посетила музей Аль Шиндага. Об этом Саида Мирзиёева сообщила на своей странице в соцсетях.

"Этот уникальный музей под открытым небом расположен на берегу бухты Дубай-Крик, историческом районе города Дубая. Музей Аль Шиндага дает наглядное представление как развивался город в исторической перспективе, пройдя путь от пустынной местности до центра экономики, политики и инноваций. Благодаря интерактивным экспонатам, ярко раскрывается культурно-историческое наследие страны", - отметила Мирзиёева.

Аль-Шиндага — один из старейших районов города Дубай. Он расположен в северной части города Дубай, у впадения в Персидский залив старого морского рукава природного происхождения Дубай-Крик, обустроенного шейхом Рашидом ибн Саидом аль-Мактумом. Застройка здесь началась в 1830-е годы. В Шиндагхе находится старинное, ныне реставрированное здание, в котором жил скончавшийся в 1958 году эмир Саид ибн Мактум, возведённое в конце XIX столетия на стратегически важном месте города, на берегу морского рукава, что позволяло со сторожевых башен здания контролировать входившие в порт Дубая морские суда. После полной реконструкции и реставрации этот дворец эмира Саида (Дом шейха Саида (Байт аш-Шейх Саид) ныне превращён в музей.

Напомним, Всемирный женский форум стартовал в Дубае 16 февраля. В первый день двухдневного форума дочь президента Шавката Мирзиёева выступила в качестве члена Комиссии по гендерному равенству в Узбекистане.

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