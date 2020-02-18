Южная Корея увеличила квоты для монгольских студентов и ученых

CentralAsia (MNG) - NIIED KGSP ("National Institute for International Education") объявил о порядке применения стипендиальной программы правительства Кореи на получение степени магистра в 2020 году. В 2020 году они приглашают 14 монгольских студентов для получения степени магистра (магистратура и докторантура) и программ без научных исследований.

Глобальная корейская стипендия предназначена для того, чтобы предоставить иностранным студентам возможность учиться в высших учебных заведениях Кореи для получения степени магистра, что будет способствовать международному обмену образованием и углублению взаимной дружбы между Кореей и странами-участницами. В связи с тем, что в 2010 году стипендиальные программы правительства Кореи были интегрированы и названы Global Korea Scholarship, ее название изменилось на GKS (Global Korea Scholarship).

В этом году правительство Кореи дает 14 квот на монгольские докторантуры. Раньше выдавалось 5-7 квот. Плата за обучение, авиабилеты, стипендии и расходы на проживание включены в стипендию.

Как предупреждает корейская сторона, подающий заявку на квоту, должен отвечать следующим требованиям:

-Быть гражданином Монголии (и сам, и родители должны быть гражданами Монголии).

-Если у вас двойное гражданство, вы не сможете подать заявку.

-В возрасте до 40 лет по состоянию на 1 сентября 2020 года (гражданин, родившийся после 1 сентября 1980 года).

-Быть студентом осеннего семестра бакалавриата, магистратуры или докторантуры до 31 августа 2020 года на момент подачи материала.