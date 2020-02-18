Президент Узбекистана посетит с визитом Турцию на этой неделе

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 19-20 февраля посетит с визитом Турцию по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В соответствии с программой пребывания в городе Анкаре состоятся переговоры на высшем уровне и первое заседание двустороннего Совета стратегического сотрудничества под председательством лидеров Узбекистана и Турции.

Как отмечается в официальном сообщении, в ходе встречи "будут рассмотрены состояние и перспективы сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, финансовой, транспортно-коммуникационной, образовательной, культурно-гуманитарной сферах и других приоритетных направлениях".

Глава государства также встретится с руководителями ведущих компаний Турции, примет участие в торжественной церемонии открытия комплекса Президентской библиотеки Турецкой Республики.