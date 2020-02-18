[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  18 февраля 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Президент Узбекистана посетит с визитом Турцию на этой неделе

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 19-20 февраля посетит с визитом Турцию по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В соответствии с программой пребывания в городе Анкаре состоятся переговоры на высшем уровне и первое заседание двустороннего Совета стратегического сотрудничества под председательством лидеров Узбекистана и Турции.

Как отмечается в официальном сообщении, в ходе встречи "будут рассмотрены состояние и перспективы сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, финансовой, транспортно-коммуникационной, образовательной, культурно-гуманитарной сферах и других приоритетных направлениях".

Глава государства также встретится с руководителями ведущих компаний Турции, примет участие в торжественной церемонии открытия комплекса Президентской библиотеки Турецкой Республики.

print
  • Монголия обратилась в Интерпол, чтобы найти экс-президента, проходящему по уголовному делу
  • В Узбекистане появилась петиция против платной регистрации IMEI-кодов
  • Таджикистан и Узбекистан предложили ООН взять под международную защиту бухарского уриала



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com