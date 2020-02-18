Что делает Узбекистан для цифровизации сельского хозяйства?

CentralAsia (UZ) - Цифровая сельскохозяйственная эволюция, что делается в этом направлении в Узбекистане?

На данном этапе развития Узбекистан переходит к «умному» сельскому хозяйству, внедрению инноваций в процесс пользования земельными ресурсами, говорится в статье Эдварда Романова в журнале "Экономическое обозрение"

Для Узбекистана важным и приоритетным направлением внедрения инноваций является: водосбережение, семеноводство, развитие тепличного хозяйства, снижение потерь урожая, хранение и переработка сельхозпродукции.

Так для перехода на «умное сельское хозяйство», в Узбекистане принят ряд мер.

В 2017 году создана специальная компания ООО «Беспилотные технологии», для эксплуатации беспилотных систем с целью обработки посевов и сбора информации по почве.

В 2018 году образован «Научно-исследовательский институт ирригации и водных проблем», цель которого развитие и внедрение оросительных систем с применением инновационных технологий. В том же году вышло Постановление «О мерах по созданию дополнительных условий тепличных комплексов».

Уже к сентябрю 2019 года в Узбекистане было сформировано электронный реестр садовых плантаций и тепличных хозяйств.

На сегодняшний день создаются дополнительные меры для перехода на «умное» сельское хозяйство, так уже многие хозяйства оснащены солнечными батареями, беспилотниками и водосберегающими оросительными системами.