Rio Tinto предоставил ТЭО проекта обеспечения электроэнергией медный рудник Оюу-Толгой в Монголии

CentralAsia (MNG) - Rio Tinto продолжает разрабатывать варианты обеспечения электроэнергией из внутренних источников для медного рудника Оюу-Толгой в Монголии, что компания обязана сделать к 30 июня 2023 года в соответствии с Инвестиционным соглашением (IA) 2009 года между Turquoise Hill, правительством Монголии и Rio Tinto, подписанном в 2018 году.

Rio Tinto Ltd во вторник заявила, что ее проект монгольского медного рудника предоставил местному правительству технико-экономическое обоснование в его стремлении обеспечить внутреннее снабжение электроэнергией для крупнейшего в Восточной Азии проекта по иностранным инвестициям в стране.

ООО Оюу-Толгой представило технико-экономическое обоснование для проекта Таван-Толгой ТЭС (ТТЭС), которое включает в себя строительство угольной электростанции мощностью 300 МВт с расчетной стоимостью около 924 миллионов долларов, говорится в заявлении англо-австралийского шахтера.

Мировой шахтер сказал, что он также работает над альтернативными вариантами источника внутренней энергии, включая компонент возобновляемой энергии.

Принадлежащий Rio Tinto Turquoise Hill Resources обладает 66% -ной долей в многомиллиардном проекте, а монгольскому государству принадлежит 34%, при этом условия инвестирования были согласованы в 2015 году в рамках соглашения, известного как Дубайское соглашение.

Монголия оказывает давление на Rio Tinto, чтобы пересмотреть условия соглашения Оюу-Толгой, чтобы сделать его более выгодным для страны и ее граждан.

Генеральный директор Rio Tinto Copper & Diamonds Арно Сойрат заявил, что «Rio Tinto, Turquoise Hill и правительство Монголии все привержены обеспечению надежного и долгосрочного внутреннего источника энергии для рудника Оюу-Толгой и работают вместе для достижения этой цели».

Технико-экономическое обоснование ТТЭС предусматривает электростанцию мощностью 300 МВт с сметной стоимостью проекта около 924 миллионов долларов. Это уже включено в рекомендации по капитальным затратам группы в размере 7 млрд.долл. США в 2020 году и 6,5 млрд.долл. США каждый в 2021 и 2022 годах.