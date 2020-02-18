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  18 февраля 2020
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Тарифы на электроэнергию больше всего выросли в Алматы и Шымкенте

CentralAsia (MNG) -  Производство электроэнергии в Казахстане за январь–декабрь 2019 года составило 107,5 млрд кВт⋅ч — на 0,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает ranking.kz.

Для сравнения: годом ранее рост составлял 4%.

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По данным Комитета по регулированию естественных монополий, с нового года в стране повысились цены на электроэнергию: рост составил 4,95%. Объясняется это повышением предельного тарифа со стороны Минэнерго, сообщает «Хабар 24».

При этом, по данным КС МНЭ РК, за январь тарифы на электроэнергию выросли к декабрю прошлого года в среднем на 1%, за счёт увеличения тарифов: в Алматы — на 4,6% (при этом до конца года изменений не ожидается), в Шымкенте — на 5,3%.

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Оплата электроэнергии в зависимости от объёмов потребления и с использованием или без электрической плиты для населения выросла за месяц на 0,5–0,6%.

Так, тарифы 1-го уровня увеличились на 0,5%, до 1146 тг за 100 кВт⋅ч для населения, не использующего электроплиты, и до 1129 тг за 100 кВт⋅ч — для использующего. Для 2-го и 3-го уровней рост за месяц составил 0,6%, до 1482 и 1483 тг за 100 кВт⋅ч и до 1828 и 1829 тг за 100 кВт⋅ч соответственно.

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