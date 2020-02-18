В Узбекистане могут закрыть все частные агентства занятости

CentralAsia (UZ) - Власти Узбекистана намерены прекратить деятельность всех частных агентств занятости в стране. Об этом заявил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов во время встречи с на встрече с пострадавшими от деятельности частного агентства занятости Human в Ташкенте.

По данным местных изданий, А. Арипов подчеркнул, что подаст президенту предложение прекратить работу частных агентств по трудоустройству. По словам премьер-министра, было бы целесообразно продолжать отправлять иностранцев в Узбекистан только через Агентство по внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений.

Сообщается, что 17 февраля десятки людей собрались на площади "Мустакиллик" ("Независимости") в Ташкенте, требуя компенсаций за нанесённый ущерб от частного агентства, имевшего государственную лицензию. С протестующими сначала встретился вице-премьер Азиз Абдухакимов, а затем премьер-министр Абдулла Арипов.

В ходе встречи премьер-министр объявил собравшимся, что по распоряжению президента 1086 человек, пострадавших от частного агентства занятости, получат компенсации.

Частным агентствам занятости разрешено работать в Узбекистане с осени 2018 года. После этого 66 агентств в течении года получили лицензии на устройство узбекистанцев на работу за рубежом.