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  18 февраля 2020
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Граждане Узбекистана, находящиеся за границей, могут встать на консульский учет онлайн

CentralAsia (UZ) -  Граждане Узбекистана и лица без гражданства, находящиеся за границей, могут встать на постоянный или временный консульский учет в дипломатических представительствах и консульских учреждениях страны за рубежом дистанционно, посредством интерактивной консульской услуги .

Как сообщил Телеграм-канал Министерства юстиции, узбекистанцы, проживающие за рубежом, могут сделать это через интерактивную консульскую услугу на веб-портале «www.consulate.mfa.uz».

Новый порядок был введен 10 февраля этого года, при этом, в систему помещаются отсканированные в формате «PDF» копии документов, которые необходимы для консульской регистрации.

В момент подачи документов консульское должностное лицо направляет соответствующее уведомление о получении консульской регистрации на электронный адрес лиц, зарегистрированных через портал.

На данном сайте также предоставляется онлайн-услуга оформления заграничного паспорта, сертификата для возвращения в Узбекистан, свидетельство о рождении или смерти, документов о выходе из гражданства.

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