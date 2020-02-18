Китайский академик Чжун Наньшань о коронавирусе: граждане нашей страны должны учиться у монголов

CentralAsia (MNG) - Китайский академик Чжун Наншань, возглавляющий комиссию по борьбе с коронавирусу опубликовал пост на своей странице под названием: «Граждане нашей страны должны учиться у монголов».

- Монголы здоровы, потому что они потребляют свежую, натуральную баранину, говядину, молочные продукты и молочные продукты. Это видно по тому, что они не заразились коронавирусом. Художественная команда западного хошуна Байран баруун хошуун города Улан-Хото Внутренней Монголии выступила с концертом 20 января в Ухане и возвратилась на родину 24-го (китайский лунный новогодный день). Они сразу же были помещены на карантин. Но ни у кого из них не было лихорадки или заражения вируса. Мы гордимся могущественными генами и иммунитетом монгольского народа, - пишет академик на своей странице.

Эту записку перевел и опубликовал сайт монгольского общественного телевидения MBN.

Чжун Наншань также установил, что наиболее заразным местом для коронавируса являются лифты.