В Ухане главврач госпиталя умер от коронавируса

CentralAsia (CA) - В Ухане от коронавируса умер главный врач госпиталя "Учан" Лю Чжимин, сообщило Центральное телевидение Китая, передает РИА Новости.

Ранее о его смерти писала газета «Жэньминь Жибао», однако позднее эту информацию опровергли.

Лю Чжимину был 51 год. Он стал первым руководителем медицинского учреждения в Китае, который скончался от новой болезни.

«Учан» одним из первых стал принимать пациентов с коронавирусом, штат больницы насчитывает 966 человек.



