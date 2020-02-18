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  18 февраля 2020
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В Ухане главврач госпиталя умер от коронавируса

CentralAsia (CA) -  В Ухане от коронавируса умер главный врач госпиталя "Учан" Лю Чжимин, сообщило Центральное телевидение Китая, передает РИА Новости.

Ранее о его смерти писала газета «Жэньминь Жибао», однако позднее эту информацию опровергли.

Лю Чжимину был 51 год. Он стал первым руководителем медицинского учреждения в Китае, который скончался от новой болезни.

«Учан» одним из первых стал принимать пациентов с коронавирусом, штат больницы насчитывает 966 человек.

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