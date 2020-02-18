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  18 февраля 2020
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Глава МИД Таджикистана прокомментировал заявление генерал-майора милиции Навджувонова о Баткене

CentralAsia (TJ) -  Министерство иностранных дел Таджикистана заявляет, что высказывание главы УМВД РТ по Согдийской области Абдулло Навджувонова - личное его мнение, и никак не отражает позицию республики, передает Азия-Плюс.

Ранее, начальник согдийской милиции на пресс-конференции сообщил журналистам, что «если изучать историю, нынешняя территория Баткена - были таджикскими землями, и никогда там не жили кыргызы».

После этого заявления министерство иностранных дел Кыргызстана вызвал на беседу посла Таджикистана Назирмада Ализода.

- Во-первых, это собственное мнение начальника Управления внутренних дел по Согдийской области Республики Таджикистан генерал-майора милиции Абдулло Навджувонова. Он не говорил этих слова на официальном заседании, чтобы это приняли в качестве официальной позиции Таджикистана, - заявил сегодня на брифинге глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин.

- Наша официальная позиция по всем пограничным вопросам излагается на заседаниях межправительственных комиссий двух стран. Только заместитель премьер-министра, который является председателем двухсторонней комиссии со стороны Таджикистана или МИД страны имеют право высказывать официальную позицию Таджикистана, - сообщил министр.

Он отметил, что историю этих земель с двух сторон хорошо изучали историки двух стран.

- Независимо от договорённостей на высшем уровне, отдельные лица в Кыргызстане тоже делают противоположные заявления. Историю этих земель хорошо знают историки и археологи Академии наук Таджикистана. Они знают историю каждой страны: и нашу, и кыргызскую, - сказал Сироджиддин Мухриддин.

Министр иностранных дел Таджикистана оценил неудовлетворённым ход выполнения двусторонних соглашений за последние 16 лет.

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