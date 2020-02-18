Полевая школа ACMS в Монголии пройдет летом 2020 года

CentralAsia (MNG) - Вторая ежегодная междисциплинарная полевая школа в Монголии будет организована Американским центром монгольских исследований (ACMS) летом 2020 года.

Полевая школа предложит на выбор 7 курсов по таким темам, как добыча полезных ископаемых, изменение климата, здравоохранение, буддизм, окружающая среда, музыка, литература и многое другое.

Все участники познакомятся с культурой и историей Монголии и смогут посетить различные места по всей Монголии. Программа открыта для всех абитуриентов, включая студентов и аспирантов, преподавателей и пожизненных учащихся.

(Возраст участников в возрасте от 18 до 80 лет.) Значительная часть стипендий предоставляется участникам всех национальностей благодаря щедрой поддержке Фонда Генри Люса и других доноров. Предыдущий опыт полевых исследований или в Монголии не требуется для участия.

Доктор Чарльз Крузекопф, основатель ACMS, сказал: «Мы очень рады предложить эти уникальные возможности для учебы и путешествий под руководством опытных монгольских и международных преподавателей. Полевая школа 2019 года привлекла более 60 участников со всего мира, а программа 2020 года включает курсы, которые будут освещать культуру, историю и важнейшие проблемы Монголии, такие как изменение климата. Курсы позволяют участникам лучше понять Монголию и путешествовать по местам по всей стране».

С 8 по 12 июня 2020 года студенты могут пройти 5-дневный курс визуального повествования, которым руководит опытный журналист Питер Биттнер. Он научит участников тому, как использовать видео, фотографию и новые методы, такие как кадры дронов, для создания визуальных историй.

Два курса полевой школы будут предлагаться во время сессии 1 с 15 июня по 3 июля 2020 года. Один курс будет посвящен монгольской музыке и литературе, а другой - влиянию изменения климата и традиционных семей скотоводов.

Четыре курса полевой школы будут предлагаться на второй сессии, которая будет проходить с 27 июля по 14 августа 2020 года.

Эти предложения курса охватывают следующее: влияние изменения климата на здоровье населения в городских и сельских районах; изучение того, как быстрые экономические, экологические и социальные изменения, вызванные добычей полезных ископаемых и торговлей в приграничных районах вблизи Китая, повлияли на регион Гоби; пересечение буддизма, шаманизма, этики природы и охраны окружающей среды; и отношения человека с окружающей средой в контексте горнодобывающей деятельности в северных регионах Монголии.

Каждая сессия Монгольской полевой школы будет начинаться и заканчиваться в Улан-Баторе ознакомительным курсом, который будет включать лекции монгольских и международных экспертов и посещение местных достопримечательностей. Все участники полевой школы затем выезжают за пределы Улан-Батора к местным полям, связанным с их конкретным курсом.

Программа предназначена для того, чтобы дать участникам опыт полевых исследований, подчеркивающих уникальную культуру, историю, географию и меняющиеся условия окружающей среды Монголии.

Приоритетным сроком подачи заявок является 1 марта 2020 года, а окончательный срок подачи заявок - 30 апреля 2020 года. Заявки, полученные до 1 марта, будут иметь приоритетное значение для присуждения стипендий и размещения в местах концентрации в полевых школах по их выбору.